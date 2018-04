Corinthians espera repetir feito de 97 diante do Goiás

Uma vitória diante do Goiás, neste domingo, às 16 horas, no Serra Dourada, praticamente afastaria o risco de rebaixamento ao Corinthians, algo parecido com o ocorrido no dia 9 de novembro de 1997, quando a equipe paulista escapou do rebaixamento à Série B com uma vitória por 2 a 0 justamente sobre o time esmeraldino, em Goiânia. Veja também: A história será repetida? Torcedor confesso, Deco diz que Corinthians não vai cair Hoje, o Corinthians ainda tem três jogos para garantir sua permanência, o que não acontecia em 97, quando a equipe, comandada por Candinho, necessitava da vitória para escapar da Série B. O drama, no entanto, é o mesmo; as equipes, nem tanto, já que alguns atletas daquela partida, como Rincón e Edílson, permaneceram e formaram o Corinthians que viria a ser bicampeão brasileiro em 98 a 99. Os gols marcados, no entanto, foram do zagueiro Célio Silva e do atacante Mirandinha, e a equipe chegou aos 39 pontos, terminando na 18.ª colocação, com 29 pontos. Os rebaixados foram Bahia, Criciúma, Fluminense e União São João. Em compensação, o Goiás de hoje necessita da vitória para escapar da zona de rebaixamento, o que não acontecia em 97, quando a equipe disputou a partida desmotivada, sendo inclusive cogitado um "favorecimento" ao Corinthians. Torcedores do Goiás chegaram a pedir o dinheiro do ingresso de volta durante a partida. A polêmica de tal partida ficou na história, mas a importância deste confronto para ambos, não. Uma vitória pode significar a permanência na Série A de 2008, tanto para o Goiás quanto para o Corinthians. Para tanto, a equipe paulista de hoje conta com o apoio da torcida, que promete invadir o Serra Dourada, o que não foi o caso em 97. Após a derrota para o Santos, na Vila Belmiro, por 1 a 0, o ônibus corintiano foi apedrejado por torcedores na tentativa de agredir os jogadores. A partida aconteceu no dia 14 de outubro. Confira o texto do jogo da vitória do Corinthians por 2 a 0 diante do Goiás: Título - Campeão paulista espanta pesadelo em Goiânia GOIÂNIA - O Corinthians, campeão paulista, fez a sua parte, na noite de sábado, no Serra Dourada, derrotou o desmotivado Goiás por 2 a 0, com boa atuação, principalmente, de seu ataque, e acabou com o pesadelo do rebaixamento. O Goiás, ao qual o resultado da partida pouco interessava, começou a ser vaiado por sua torcida já a partir dos 17 minutos do primeiro tempo. Inconformada com a displicência do seu time, ela pedia o dinheiro do ingresso de volta. Preocupado em colocar em campo, como ele mesmo definiu, antes do jogo, um time "super ofensivo", para conquistar a vitória, o técnico Candinho escalou quatro atacantes, entre eles Tiba. "O Tiba entrou contra o Flamengo e deu nova dinâmica ao time", garantia, ao referir-se ao jogador que passou por séria contusão e só agora volta ao time. Mas, mesmo precisando desesperadamente da vitória para não ver seu time rebaixado, a preocupação ofensiva de Candinho parecia excessiva. Pelo menos se dependesse da atuação do Goiás, cujos torcedores, que receberam o Corinthians com gritos de "ão, ão, ão, segunda divisão", começaram a abandonar o Serra Dourada aos 17 minutos do primeiro tempo, gritando "é marmelada" e pedindo o dinheiro do ingresso de Volta. Goiás 0 Kleber; Índio (Josué), Sílvio Criciúma, Altair e Marquinhos ; Túlio , Guará , Betinho (Aloísio) e Fernandão; Alex (Táxi) e Dill Técnico: Amado Bucar Corinthians 2 Ronaldo; Rodrigo, Antônio Carlos , Célio Silva e Silvinho (Ednan); Gilmar, Rincón, Edílson e Tiba, (Romeu); Donizete e Mirandinha Técnico: Candinho Gols: Mirandinha, aos 5, e Célio Silva, aos 22 minutos do primeiro tempo Árbitro: Wilson Souza de Mendonça (PE) Renda: R$ 100.792,00 Público: 11.325 pagantes Estádio: Serra Dourada, Goiânia Alheio a tudo, porém, o Corinthians ia fazendo sua parte. Mostrando muito empenho, Mirandinha foi logo aproveitando um ótimo passe justamente de Tiba, aos 5 minutos, e abriu o marcador, enquanto Célio Silva, cobrando falta, fazia 2 a 0, aos 22. Administrar - O Goiás, completamente desmotivado em campo, ainda chegou a mandar uma bola no travessão do gol de Ronaldo, aos 12 minutos, quando Dill aproveitou, de calcanhar, um escanteio cobrado da esquerda. Mas foi só. Depois do segundo gol, o time do Corinthians diminuiu um pouco o ritmo, apesar de Candinho pedir insistentemente que ele se mantivesse no ataque. Com o tempo, porém, o técnico acalmou-se no banco e começou a pedir que seus jogadores "administrassem" o jogo. E foi o que eles fizeram, apesar de o Corinthians estar sempre muito mais perto de marcar o terceiro gol e livrar-se de vez de seus problemas do que o Goiás de fazer alguma coisa para acalmar seus irados torcedores.