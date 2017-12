Corinthians espera "sim" de Parreira O Corinthians aguarda para este sábado, ou domingo, a resposta ao convite formulado a Carlos Alberto Parreira. O técnico retorna de viagem neste fim de semana e deve se reunir com o vice-presidente de futebol corintiano, Antonio Roque Citadini, nos próximos dias. Na expectativa de um acordo entre clube e treinador também estão o preparador físico Moraci Sant?Anna e o auxiliar-técnico Jairo Leal, profissionais que costumam acompanhar Parreira. Moraci disse nesta sexta-feira não saber se Parreira aceitará o convite, mas, mesmo sem falar abertamente, torce por essa possibilidade. O Corinthians encaixa-se no perfil de clube que poderia fazer o técnico desistir de dedicar-se à Copa do Mundo no primeiro semestre, segundo Moraci Sant?Anna. "O Parreira já disse que apenas aceitaria trabalhar num clube com boa estrutura e que oferecesse condições para a montagem de uma equipe competitiva", revelou. Parreira dirigiu o time do Internacional no Campeonato Brasileiro. Não conseguiu classificar o time entre os oito que passaram à segunda fase. É possível que o Corinthians encontre um concorrente na corrida para contratar o técnico tetracampeão mundial. O Palmeiras, que nesta sexta-feira encerrou as negociações com Vanderlei Luxemburgo, também estaria interessado em Parreira. Caso essa negociação não avance, os técnicos Tite e Geninho são dois outros nomes na lista da Hicks Muse. Por coincidência, são profissionais que também interessariam ao Palmeiras. O zagueiro Scheidt conseguiu com a diretoria do Celtic, da Escócia, o reempréstimo de seu passe. Assim, ele assinou contrato de um ano com o Corinthians. Outro reforço que o novo técnico poderá ter para a temporada 2002 é o volante Ricardinho, do Cruzeiro. O clube mineiro tem interesse no outro Ricardinho, o meia corintiano. Uma troca de passes, por empréstimo, não está descartada. Na semana passada, o presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, planejava oferecer ao Corinthians o meia Alex, ex-Palmeiras, em troca de Ricardinho, até junho.