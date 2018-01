Corinthians espera Vampeta nesta quinta É aguardado para amanhã o final do mistério que envolveu o paradeiro de Vampeta. O jogador tem encontro marcado com a equipe médica do Corinthians para reavaliação de sua recuperação. Desde abril, quando sofreu cirurgia no joelho esquerdo que o afastou dos gramados, o volante tem a obrigação de comparecer aos exames periodicamente. Desde o início do mês, os médicos, chefiados por Flávio Faloppa, não sabem como o atleta tem realizado os exercícios de fisioterapia. "De minha parte, ele (Vampeta) não tem a necessidade de estar no Parque São Jorge para fazer o tratamento. Desde que realize as sessões seguindo as orientações dos especialistas, pode trabalhar em qualquer lugar", afirmou Faloppa. "Passaremos a ter um problema caso o Vampeta não apareça na reavaliação." Enquanto os médicos se preocupam com o tratamento de Vampeta, o técnico Geninho disfarça, mas não consegue esconder o receio de que o caso no qual o baiano se envolveu repercuta internamente. O volante sempre teve ascensão sobre o grupo. Característica que ficou destacada por causa da presença maciça de jovens no elenco. "É claro que se o problema persistir por mais tempo, isso pode trazer alguma conseqüência negativa. Mas estou convicto de que tudo vai se resolver na quinta-feira", afirmou Geninho. Enquanto isso, o treinador testa opções na lateral-direita para a partida de domingo, contra o Criciúma, no Pacaembu. Com Rogério contundido e Coelho suspenso, a surpresa pode ser a presença do zagueiro Betão, improvisado na posição.