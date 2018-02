Corinthians esquece a tradição O "Campeão dos Campeões" caiu na real. Quem pensa que já viu de tudo quando o assunto é Corinthians, que se prepare. A partir deste domingo, aquele impulso de tomar a iniciativa da partida e acuar o adversário, característico tanto dos períodos mais técnicos do clube - caso da conquista do Mundial de Clubes da Fifa -, como na época da raça pura - Paulista de 1977 - ficaram, momentaneamente, em segundo plano. O técnico Tite, no clube há duas semanas, optou pelo mais simples e óbvio para tentar tirar o time de uma das piores fases de sua rica história. Como o passado não vence jogos, o gaúcho olhou para a tabela da competição e lá encontrou a realidade nua e crua: o 19.º colocado entre 23 participantes e dono da pior defesa, com 20 gols sofridos em oito rodadas. Resumo da ópera: a impiedosa matemática mostra que o Corinthians, hoje, é pequeno dentro do campo. Então, como tal vai jogar. Ao contrário de seus antecessores, Tite deu prioridade quase total à defesa. A primeira ordem ao grupo é não sofrer gols. E se conseguir fazê-los, melhor ainda. Para isso vai entrar com duas autênticas barreiras de contenção. A primeira formada por três zagueiros (Betão, Marquinhos e Valdson). Logo à frente deles estarão três volantes (Fabinho, Wendel e o improvisado Renato). Se dará certo ou não, o resultado pode ser conferido hoje, às 16 horas, no Serra Dourada, diante do Goiás. Com receio da repercussão negativa, Tite, no melhor estilo tucano, procura selecionar palavras para explicar sua estratégia "Precisamos de resultados para melhorarmos a auto-estima de grupo. Quando isso ocorrer, poderemos soltar um pouco mais a equipe", explica. Ou seja, o grupo é frágil tecnicamente e carece de personalidade. Qualquer semelhança com nanicos do futebol brasileiro não é mera coincidência. Mas e os gols? - A árdua missão de ajudar o ataque corintiano a marcar gols será de Fabinho e, sobretudo, Rogério. O problema é que ambos não são armadores e atuarão improvisados. Se Fabinho se destacou como marcador, Rogério, por sua vez, sempre jogou pela direita. "A novidade é que vou estar do lado esquerdo", comentou.