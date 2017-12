Corinthians esquece crise do Palmeiras e viaja para Itu

Após folgar na rodada do fim de semana devido ao adiamento do confronto com o Botafogo, o Corinthians voltou a treinar nesta segunda-feira visando o clássico com o Palmeiras, no próximo sábado. Apesar da crise que o arqui-rival está passando no Campeonato Brasileiro - está há cinco jogos sem vencer -, os jogadores da equipe do Parque São Jorge esperam muitas dificuldades para o confronto no Estádio do Morumbi e evitam o rótulo de favoritos. Somado a isso, o treinador Paulo César Carpegiani decidiu levar o Corinthians para um retiro em Itu. A equipe viaja na noite de terça-feira para a cidade no interior do Estado de São Paulo, onde fica concentrado até sexta, véspera do jogo. Curiosamente, o time alvinegro fez um jogo-treino com o Ituano no último sábado, no Parque São Jorge - com os titulares em campo, a atividade terminou empatada em 1 a 1, mas acabou em 3 a 1 quando os reservas corintianos entraram em campo. "O grupo ficará ainda mais unido, mais próximo, pode conversar mais sobre o jogo", analisou o volante Marcelo Oliveira. "Você sempre descansa mais, fica focado apenas no Palmeiras e só fala no clássico. Acho isto importante", acrescentou o zagueiro Zelão, que disse não ter acompanhado a derrota palmeirense diante do Atlético Paranaense, por 2 a 0, em pleno Palestra Itália. "Não fiquei vendo o jogo, preferi descansar com a família. Voltamos hoje [segunda] aos treinos e estamos agora focados para o jogo. O resultado deles não vai mudar nada em campo. Eles vão querer ganhar do Corinthians de qualquer jeito. Por mim, tanto faz o resultado, esperamos vencer da mesma forma", disse o defensor. Com 12 pontos somados em seis jogos, a equipe de Carpegiani ocupa a sexta colocação na tabela, sete posições à frente do Palmeiras (8 pontos). "O Corinthians não tem que tentar afundar ninguém, só queremos fazer nosso trabalho e conseguir a vitória. Se o time deles tiver que sair dessa situação, espero que seja depois do nosso jogo. Não vamos dar colher de chá para ninguém", discursou Zelão.