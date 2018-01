Corinthians está confiante na classificação na Libertadores O gol de Xavier, nos acréscimos do jogo diante do River Plate, fez o Corinthians renascer na Copa Libertadores da América. De apreensão e medo, o sentimento de todos no clube transformou-se em confiança. ?Se fosse pra reverter 3 a 1 seria muito complicado, agora fazer 1 a 0 não é difícil. Com a qualidade da nossa equipe, vamos conseguir?, mostra personalidade o meia Carlos Alberto. Mas, com um adendo. ?Desde que não coloquem um árbitro mal intencionado como esse?, segue, na bronca do trabalho do paraguaio Carlos Amarilla. Por unanimidade no elenco, o trio de arbitragem teve influência direta no resultado. ?Tenho de defender meus amigos, mas o Mascherano foi expulso injustamente. E o gol do Tevez? Nem impedido estava?, observa. O volante ficou muito abatido pelo cartão vermelho recebido. Quase chorou nos vestiários e saiu cabisbaixo, desolado, sem querer falar. ?Ele não estará em campo na quinta-feira (data do jogo de volta, no Pacaembu). Só que seu espírito, sim, nos ajudando. Vamos conquistar esta classificação para ele?, não tem medo de afirmar Carlos Alberto. Para o zagueiro Marcus Vinícius, a atuação da defesa será primordial para o time avançara às quartas. ?Se não descuidarmos atrás, nosso ataque vai resolver. Seguramos legal os caras aqui. E se não fosse o juiz o resultado seria bem melhor?, observa. ?Viemos para jogar bola, o River batendo o tempo todo e só a gente recebia cartão. Qualquer coisinha e o árbitro já nos ameaçava, brincadeira.?