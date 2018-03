Corinthians está em casa em Rio Preto Apesar do mando ser da Ponte Preta, o Corinthians terá vantagem na primeira partida pelas semifinais da Copa do Brasil, domingo em São José do Rio Preto. A partida deveria ter sido realizada em Campinas, mas o estádio Moisés Lucarelli foi vetado pela CBF, pois a entidade prevê um estádio para 40 mil torcedores nesta fase da competição. Como o clima em Rio Preto está totalmente favorável ao time de Wanderley Luxemburgo, que deverá ter o domínio da torcida no estádio Benedito Teixeira, a Ponte será a equipe "visitante". "É claro que nossa recepção aqui em Rio Preto é excelente e podemos tirar proveito da primeira partida, porque cada gol que a gente marcar terá o peso como se fosse em Campinas. Ou seja, no campo do adversário, o que pelo regulamento isso é muito bom", avaliou o meia Marcelinho. O técnico Wanderley Luxemburgo prefere não comentar o fato, para não admitir essa vantagem corintiana. Afirma apenas que a sua preocupação é adaptar os jogadores ao forte calor da cidade. Luxemburgo não quis nem admitir a vantagem corintiana pelo fato de a Ponte não poder contar com o atacante Washington, que está com a seleção brasileira na Copa das Confederações no Japão. "Não se pode contar vantagem porque quem entrar no lugar de Washington pode se dar muito bem", disse o treinador. "Nós perdemos o Luizão durante o Paulista e encontramos a solução dentro do elenco. Por isso, a Ponte poderá superar a ausência do seu maior atacante", comparou. No treino da tarde desta quinta-feira, Luxemburgo escalou Muller ao lado de Éwerthon no ataque. Com isso, Gil voltou para a reserva. O atacante Paulo Nunes nem viajou com a delegação para Rio Preto, pois ele será submetido a uma artroscopia no joelho direito nesta sexta-feira, no Hospital São Luís, em São Paulo. O jogador deverá ficar 30 dias afastado do futebol.