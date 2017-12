Corinthians está escalado para clássico O técnico Antônio Lopes anunciou há pouco a escalação do Corinthians para a partida de logo mais às 16 horas, no Pacaembu, contra o Internacional, no jogo que é considerado a decisão do Campeonato Brasileiro de 2005. O treinador, que chegou a colocar Hugo no meio-de-campo nos treinos de sábado, resolveu não mexer na equipe. Desta forma, Carlos Alberto vai compor o setor ao lado de Rosinei. Marcelo Mattos e Bruno Octávio serão os dois volantes de marcação. A equipe do Corinthians vai iniciar o jogo com Fábio Costa; Eduardo, Betão, Marinho e Gustavo Nery; Bruno Octávio, Marcelo Mattos, Rosinei e Carlos Alberto; Nilmar e Tevez. Faltando pouco mais de meia hora para o início da partida, o estádio ainda não está completamento lotado. Os 32 mil ingressos reservados aos torcedores corintianos, no entanto, foram vendidos antecipadamente. Dois mil e 200 foram destinados aos torcedores gaúchos, mas nem todos foram vendidos. O time do Inter também foi confirmado pelo técnico Muricy Ramalho. Começa o jogo com Clemer; Edinho, Ediglê, Elder Granja, Gavilan, Perdigão e Alex; Tinga e Ricardinho; Fernandão e Rafel Sobis. O principal desfalque é o ala Jorge Wagner, contundido.