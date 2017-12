Corinthians está fora da Sul-Americana Bastou tomar um gol e o Corinthians desabou, nesta quarta-feira, na Cidade do México. O time de Antônio Lopes foi derrotado pelo Pumas por 3 a 0 e foi eliminado da Copa Sul-Americana. O resultado não fazia parte dos planos de conquista de Kia Joorabchian. Pelo contrário, o presidente da MSI queria vencer a competição internacional. A primeira preocupação de Lopes foi psicológico. Ele tratou de convencer seus jogadores que a altitude de 2.300 metros da Cidade do México não influenciaria a partida. Para deixar os atletas ainda mais à vontade, Lopes colocou o time no 4-4-2. Ele mudou de idéia. Percebeu que se deixasse só um atacante, iria facilitar a pressão dos mexicanos. Assim, Bobô e Jô entraram em campo para ser o desafogo da equipe e prender parte do time do Pumas na defesa. Para ajudar o plano de Lopes, o fraco potencial do time mexicano. O Pumas demitiu o técnico e ex-ídolo Hugo Sanches depois de cinco derrotas consecutivas. Era fácil perceber o porquê. O time tem como suas duas maiores ?armas? a correria e bolas levantadas para a área. Sem talentos individuais ou imaginação, o Pumas tomou a iniciativa da partida, mas era evidente que não sabia como se livrar da forte marcação que Lopes montou na intermediária. Sem Tevez , na seleção argentina, sem Gustavo Nery, na brasileira, sem Nilmar, que não foi inscrito na competição, e ainda sem Rosinei e Marcelo Mattos, com dores musculares, Lopes travou o adversário colocando três volantes: Wendell, Fabrício e Bruno Octávio. Carlos Alberto tinha mais de marcar do que organizar o ataque. Por estar muito preocupado em defender, o Corinthians não se aproveitou no primeiro tempo do espaço que teve. Mesmo assim, Bobô conseguiu perder um gol incrível aos 27 minutos. Jô deixou o atacante livre, ele driblou o goleiro Bernal, mas chutou fraco e deu tempo de Castro salvar em cima da linha. O Pumas conseguiu três chances em dois chutes de Inigues e outro de De Nigris. Fábio Costa, em ótima fase, defendeu. Para o segundo tempo, Lopes trocou Ronny, que nada produziu, por Hugo. O Pumas partiu de vez para a frente. O jogo ficou nervoso com excesso de faltas dos dois lados. A partida estava truncada e feia, quando os mexicanos ?acharam? o gol. Em mais um cruzamento, De Nigris cabeceou e a bola foi parar no braço direito de Betão: pênalti. O argentino Marioni cobrou no meio do gol enquanto Fábio Costa pulou para esquerda: Pumas 1 a 0, aos 23 minutos. O gol mudou o ritmo do jogo. Em vez da violência, os brasileiros passaram a tentar atacar, tentando se salvar. Só que Betão falhou feio, aos 43, e deu o gol para Leandro Augusto. Com o time arrasado, Marioni marcou aos 47. Veio a desclassificação desastrosa em um jogo fácil.