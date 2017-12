Corinthians está nas mãos do Palmeiras Para ser campeão brasileiro na próxima rodada do campeonato, no domingo, o Corinthians depende da ajuda do rival Palmeiras. Afinal, o time palmeirense enfrenta justamente o Internacional, que está 3 pontos atrás dos corintianos na classificação da competição. Faltam apenas duas rodadas para o final do Brasileirão. E, depois do empate por 1 a 1 entre Corinthians e Inter, domingo, no Pacaembu, a diferença entre os dois continua sendo de 3 pontos. Assim, os corintianos seguem na liderança, mas só podem comemorar o título antecipado se o adversário gaúcho tropeçar contra o Palmeiras. Por isso, além de lotar o Morumbi no domingo, para o jogo contra a Ponte Preta, a torcida corintiana estará de olho na atuação do rival Palmeiras, que enfrenta o Inter no mesmo dia e horário, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o Palmeiras, que ainda luta por uma vaga na Copa Libertadores da América de 2006, sabe que pode ser decisivo para o Corinthians. Mesmo assim, tanto a diretoria do clube quanto o técnico Emerson Leão garantem que o pensamento único é a vitória em Porto Alegre e não importa se isso vai ajudar o rival. Mas muitos torcedores do Palmeiras não pensam assim. Se for para ajudar o Corinthians, é melhor não vencer, acreditam alguns palmeirenses. Por isso, o portal Estadão.com.br quer saber sua opinião: O Palmeiras deve entregar o jogo com o Inter para não ajudar o Corinthians? Participe da Enquete