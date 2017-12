Corinthians está perto de acerto com Guilherme, ex-Atlético

O Corinthians está com as negociações bastante avançadas com o Antalyaspor, da Turquia, para contratar o atacante Guilherme, ex-Atlético-MG. O acordo deve ser oficializado nos próximos dias.

À imprensa turca, o presidente do Antalyaspor, Gültekin Gencer, já dá a transação como certa. Dirigentes do Corinthians confirmam a negociação, mas dizem que o contrato ainda não foi assinado.

O Corinthians deve pagar 1,3 milhão de euros (R$ 5,7 milhões) pelo jogador. O valor é próximo ao que o clube recebeu pela venda de Vagner Love para o Monaco: 1,1 milhão de euros (R$ 4,8 milhões).

Guilherme, 27 anos, foi revelado pelo Cruzeiro. Após se destacar na Copa São Paulo de 2007, foi promovido para o time principal. Dois anos depois, foi vendido para o Dínamo de Kiev. Na sequência acabou emprestado ao CSKA Moscou, da Rússia.

Em 2011, Guilherme voltou ao Brasil para defender o Atlético-MG. No Galo, foi tricampeão mineiro (2012, 2013 e 2015) e conquistou também Libertadores (2013), Recopa Sul-Americana (2014) e Copa do Brasil (2014). No ano passado ele foi vendido para o Antalyaspor.

A diretoria do Corinthians também está atrás de uma meia. Com as saídas de Renato Augusto e Jadson, virou prioridade reforçar o setor.