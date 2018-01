Corinthians confirma contratação de atacante do Criciúma

(Atualizado às 19h38)

O Corinthians confirmou no início da noite a contratação do atacante Lucca, do Criciúma. Lucca tem 25 anos e ficará emprestado ao Corinthians até o fim do Campeonato Paulista. O Corinthians terá opção de compra ao término do período de empréstimo. Lucca está regularizado no BID da CBF e já pode jogar o Brasileirão.

O jogador construiu a sua carreira no futebol de Santa Catarina e acumula passagens por Chapecoense e Criciúma. Em 2013, Lucca jogou no Cruzeiro, mas não teve sucesso em Minas Gerais.

O atacante marcou quatro gols na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. O Corinthians decidiu acertar a contratação de Lucca depois de perder dois atacantes por lesão. No mês passado, Luciano rompeu ligamento do joelho direito. No último domingo, foi a vez de Rildo. O atacante sofreu uma luxação no ombro esquerdo.

Apesar dos desfalques, o Corinthians marcou 42 gols no Campeoto Brasileiro. O time tem o melhor ataque da competição ao lado do vice-líder Atlético-MG.