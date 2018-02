Corinthians está perto de fechar com atacante argentino

Depois reforçar a defesa com jogadores como Chicão, Valença e o chileno Suárez, o Corinthians tentará recompor seu ataque para a temporada de 2008. Depois do Natal, o clube paulista espera anunciar a contratação do atacante argentino Germán Herrera, que está no Gimnasia de La Plata, da Argentina, além de renovar com Finazzi, que foi artilheiro corintiano no Brasileirão. Aos 24 anos, Herrera viria para o Corinthians por empréstimo, mais ainda aguarda a definição de alguns detalhes para assinar contrato. O Gimansia não se opôs à negociação do jogador, que trabalhou com o técnico Mano Menezes no Grêmio em 2005. Se o argentino Herrera for realmente contratado, o Corinthians ficaria no limite de três estrangeiros, já que trouxe o zagueiro chileno Suárez e o atacante uruguaio Beto Acosta. Dessa forma, a vinda do meia colombiano Macnelly Torres, do Cúcuta, estaria descartada. Esse "excesso" de jogadores sul-americanos é um claro reflexo das indicações do novo treinador corintiano. "Eles têm uma doação dentro de campo que me agrada bastante, além de uma boa cultura tática", elogiou Mano Menezes. Já a renovação de Finazzi está na mesa do presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, pronta para ser assinada. Clube e jogador praticamente acertaram salários e tempo do novo vínculo: um ano. Esse foi o assunto da conversa que o empresário de Finazzi, Wilson Rezende, teve nesta sexta-feira com diretor de futebol do Corinthians, Antônio Carlos. Assim, o anúncio da renovação do atacante, que marcou 12 gols no Brasileirão, pode sair ainda neste sábado. O setor ofensivo foi o mais criticado do time na campanha do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para 2008, o Corinthians, que dispensou o boliviano Arce, já acertou com os atacantes Lima, ex-Atlético-PR, e Acosta, do Náutico. Com esses jogadores que estão chegando, o técnico Mano Menezes considera que tem seu ataque pronto, embora a diretoria ainda deseje uma contratação de impacto, como a de Rafael Sóbis, atualmente no Bétis, da Espanha. Mais reforços O Corinthians ainda pretende trazer o zagueiro e capitão do Grêmio, Willian, em uma negociação que envolve acerto de uma dívida dos gaúchos com o clube paulista. A diretoria corintiana alega que tem de receber R$ 6,9 milhões. A idéia é contratar o jogador e abater parte desse valor. O Grêmio queria zerar a dívida apenas cedendo Willian, que tem 31 anos. O volante Andrade, do Vasco, e o lateral Andre Santos, do Figueirense, são outros jogadores que interessam ao Corinthians, além do volante Fabiano, que está no México. Já o lateral-esquerdo Leonardo, da Portuguesa, também pretendido pelos corintianos, deve mesmo ir para o futebol europeu. Felipe A situação do goleiro continua indefinida no Parque São Jorge. O Corinthians ainda não teria oficializado a proposta de reajuste salarial, que seria de 130%. Os agentes do jogador querem tudo no papel. E o Fluminense ainda não desistiu de contratar o ídolo corintiano.