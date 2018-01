Corinthians está ´por detalhes´ para fechar com técnico Mal terminou o jogo e o empate por 1 a 1 contra o Santo André, na despedida do Campeonato Paulista, a preocupação dos jogadores do Corinthians passa a ser a Copa do Brasil e a expectativa pela chegada do novo técnico, o que deve acontecer até segunda-feira, quando o time viajará para Recife, de acordo com o gerente de Futebol Ilton José da Costa. "As negociações estão bastante adiantadas e se não tivermos um acidente de percurso ele [o novo técnico] vai conosco para Recife. Tudo depende apenas do acerto de detalhes do contrato e não descartaria até que ele pudesse treinar o time ainda em São Paulo", disse o dirigente, sem querer revelar o nome. Até o momento, os nomes cogitados para assumir o Corinthians eram os de Abel Braga do Internacional, e Renato Gaúcho, do Vasco. Mas, como ambos estão empregados até esta quarta, é provável que o novo comandante do time alvinegro seja alguém que esteja desempregado ou trabalhando em um time do exterior. Os jogadores também torcem para que a chegada do novo técnico seja rápida, como resume o capitão Betão. "Agora é pensar na Copa do Brasil. Ainda estamos vivos na competição, temos de manter nossa força para a próxima partida e conseguirmos uma vitória em Recife. Gostaríamos de, até lá, ter a confirmação de um novo técnico, mas seguimos tranqüilos. O Zé [Augusto] vem fazendo um bom trabalho", disse. Enquanto o Corinthians não contrata o novo técnico, o time segue sob o comando do interino Zé Augusto. Ele, inclusive, é quem terá a responsabilidade de dirigir o time reserva, que se reapresenta na tarde desta quinta no Parque São Jorge. Os titulares, só voltam a trabalhar na sexta, em dois períodos.