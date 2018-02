Corinthians está próximo de acertar com lateral do Sport Sem dinheiro para grandes contratações, a saída do Corinthians é apostar em jogadores baratos. A política que já trouxe ao clube Christian, Arce, Gustavo, Daniel e Jaílson continua valendo. Ainda mais porque a MSI ainda não enviou dinheiro este ano. Depois de fechar por 100 mil reais com o lateral-esquerdo Wellington, que veio por empréstimo do Grêmio até o final do ano, a diretoria do Corinthians está acertando pelo mesmo período com o lateral-direito Marcos Tamandaré, que pertence ao empresário Cadmo Barros. O jogador, que pertence ao Porto de Caruaru, deve se desligar do Sport Recife em abril, logo após o encerramento do Campeonato Pernambucano. Tamandaré é titular do Sport, que queria comprá-lo por R$ 300 mil, mas o jogador de 25 anos exigiu sua transferência para o Corinthians. O clube do Recife, no entanto, está disposto a segurar o lateral para a disputa do Campeonato Brasileiro. "Conheço o Tamandaré. Ele é um jogador de força, de arranque. O Eduardo Ratinho está contundido, passou por cirurgia, e não sabemos quando o Fágner, que está com a seleção sub-20, volta. Se é que volta. O Tamandaré nós conhecemos e não é por DVD. Ele nos foi oferecido pelo seu empresário e pode chegar também", comentou Leão. Atualizado às 14h45