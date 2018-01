Corinthians estende contrato de Gil até dezembro de 2019

A diretoria do Corinthians anunciou nesta terça-feira a renovação do contrato do zagueiro Gil por mais uma temporada. O vínculo, que terminava em dezembro de 2018, foi prorrogado até dezembro de 2019.

Valorizado por mais uma convocação para a seleção brasileira para os jogos contra Chile e Venezuela pelas Eliminatórias, o zagueiro foi sondado por vários clubes da Europa na última janela de transferências. O Wolfsburg, da Alemanha, era um dos interessados e estaria disposto a pagar 6 milhões de euros (R$ 27 milhões) pelo jogador.

Gil defende o clube paulista desde janeiro de 2013 e foi comprado do Valenciennes, da França, por 3,5 milhões de euros (R$ 9,5 milhões à época). O zagueiro disputou 173 partidas pelo Corinthians e conquistou os títulos do Campeonato Paulista e da Recopa Sul-Americana, ambos em 2013.

O zagueiro tem 28 anos de idade e vive o melhor momento da carreira. Gil lidera a defesa do Corinthians, a menos vazada do Campeonato Brasileiro, com apenas 21 gols sofridos em 27 rodadas.