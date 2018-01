Corinthians estréia com vitória Não foi uma atuação brilhante, mas o Corinthians jogou para o gasto e derrotou o Cruz Azul nesta quarta-feira à noite no Pacaembu por 1 a 0, na estréia na Copa Libertadores da América, pelo grupo 8. O gol foi marcado por Liedson, aos 13 minutos do primeiro tempo. Além disso, o substituto de Deivid foi o destaque da equipe do técnico Geninho. Ao contrário de Deivid, um atacante sem movimentação na área, Liedson movimentou-se bastante e deu trabalho para a defesa mexicana. A torcida corintiana não gostou quando, aos 31 minutos do segundo tempo, Geninho trocou Liedson por Fumagalli. Vaiou o treinador e começou a gritar ?Parreira, Parreira?. No final do jogo, Kléber criticou o comportamento dos torcedores. ?Precisamos de apoio. Reconheço que não jogamos bem, mas conseguimos vencer um adversário perigoso.? Liedson percebeu que caiu nas graças dos torcedores e foi para o vestiário no final do primeiro tempo cheio de moral. ?Precisamos rodar mais, temos de ter mais movimentação. E estamos jogando muito pela esquerda.? Mas foi exatamente numa jogada assim que o time chegou ao gol. Aos 13 minutos, Vampeta tocou para Kléber, que cruzou para Liedson marcar de cabeça. Foi a segunda partida do atacante na equipe. Sábado, fez o seu primeiro gol com a camisa corintiana na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto, pelo Paulista. Liedson tinha razão ao reclamar do excesso de jogadas pelo lado esquerdo do ataque corintiano. O Cruz Azul conhecia bem a arma do adversário. Concentrou a marcação sobre Gil, mas cometeu o erro de deixar Kléber solto para fazer a jogada do gol. Não foi só o time mexicano que se esmerou na marcação. O Corinthians ? como Geninho exige ? também não dava espaços ao adversário. Após a marcação do gol, recuou o meio-de-campo e permitiu só avanços esporádicos da equipe mexicana. Aos 25 minutos, Palencia chutou forte da entrada da grande área e a bola desviou em Fábio Luciano. Aos 43, Gutierrez também bateu forte, longe do gol de Doni. Nível técnico - Mario Carrillo, técnico do Cruz Azul, resolveu ser mais ousado no segundo tempo. Deu ordens para o seu time fazer mais jogadas pelo lado direito da defesa corintiana. O atacante Cacho, que estava perdido entre os dois zagueiros corintianos, foi trocado por Baldi. O lateral Jiménez foi substituído por Gutiérrez. O nível do jogo despencou. O Corinthians não conseguia nem fazer as manjadas jogadas pelo setor esquerdo. Do outro lado, de nada adiantaram as modificações. O Cruz Azul tocava a bola de um lado para outro, sem nenhuma objetividade. Na cabeça de Geninho, o atacante Lucas tem mais características de marcação do que Leandro. Foi por isso que ele foi colocado em campo aos nove minutos. Aos 31, o treinador tirou Liedson e colocou Fumagalli. Um minutos depois de entrar, Fumagalli perdeu gol feito. Depois de um cruzamento da esquerda, pegou mal na bola e chutou para fora. O gol que perdeu o transformou em vilão da partida. A Fiel não perdoou e passou a vaiá-lo todas as vezes que pegava na bola. A equipe volta a jogar no dia 19 de fevereiro contra o Fênix, em Montevidéu. Ficha Técnica Corinthians ? Doni, Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kléber; Vampeta, Fabinho e Renato; Liedson (Fumagalli), Leandro (Lucas) e Gil. Técnico ? Geninho. Cruz Azul ? Oscar Perez, Osorio, Almaguer, Brown e Jimenez; Hernandez (Galindo), Galdames, Gutiérrez (Cabrera) e Palencia; Juan Cacho (Baldi) e Julio César. Técnico ? Mario Carrillo. Gol ? Liédson aos 13 minutos do primeiro tempo. Juiz ? Horacio Elizondo (ARG). Cartão amarelo ? Baldi e Fumagalli. Local ? Pacaembu.