Corinthians estreia com vitória sobre o Corumbaense na Copa São Paulo

Dez vezes campeão, o Corinthians iniciou ontem à noite sua campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time de Parque São Jorge não fez uma boa partida, mas conseguiu derrotar o Corumbaense-MS, por 3 a 0, em jogo disputado no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara.

Os gols foram marcados pelo zagueiro João (no primeiro tempo), pelo atacante William e pelo lateral-esquerdo Carlos Augusto.

Com o resultado, o time corintiano ocupa o segundo lugar no Grupo 17, liderado pela Ferroviária, que goleou o Pinheiro-MA por 6 a 1. O próximo adversário do Corinthians será o Pinheiro.