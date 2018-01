Corinthians estréia contra Deportivo Cali O Corinthians já sabe quem será seu adversário na estréia da Copa Libertadores da América de 2006. Com a conquista do Campeonato Colombiano, neste domingo, o Deportivo Cali ganhou o direito de integrar o grupo do clube brasileiro na competição sul-americana. O primeiro jogo entre os dois times será em Cali, na Colômbia, em data a ser definida pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol). No entanto, o time colombiano não é desconhecido do torcedor brasileiro. Em 1999, o Deportivo Cali decidiu a Libertadores contra o Palmeiras e foi derrotado na decisão por pênaltis, no Palestra Itália. As outras duas equipes da chave corintiana ainda não foram definidos. Uma será do Chile e a decisão está entre Universidad Católica e Universidad de Chile. A outra será do México, onde um torneio será jogado entre oito times em janeiro para decidir quem jogará a Libertadores.