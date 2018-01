Corinthians estréia na Libertadores O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira (21h40, no Pacaembu) para enfrentar o Cruz Azul, do México, com a obrigação de vencer. A valiosa herança deixada pela "era Parreira" e o bom desempenho até aqui na primeira fase do Campeonato Paulista (duas vitórias e um empate) de nada valerão para o técnico Geninho se houver um tropeço na estréia da Libertadores. Único título que o clube ainda não tem, conquistá-lo é um sonho para o time e uma obsessão para a torcida. O jogo terá transmissão da Globo. Leia mais no Jornal da Tarde