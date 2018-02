Corinthians estréia na Série B em casa contra o CRB

A CBF divulgou nesta quarta-feira as tabelas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2008. A Série A começa no dia 10 de maio e acaba no dia 7 de dezembro. A Série B inicia no dia 9 de maio e tem a última rodada prevista para 29 de novembro. Tanto as Séries A quanto a B têm 20 clubes e 38 rodadas. Veja também: Tabela de jogos da Série A Tabela de jogos da Série B Bate-Pronto: Tabela da Série B é boa para o Corinthians Na Série A, o São Paulo, bicampeão brasileiro 2006/2007, estréia em casa diante do Grêmio, no estádio do Morumbi. Já entre os novos integrantes da divisão de elite, todos jogam em casa. O Vitória encara o Cruzeiro, no Barradão. A Portuguesa joga contra o Figueirense, no Canindé. Já o Coritiba enfrenta o Palmeiras, no Couto Pereira, e o Ipatinga enfrenta o Atlético Paranaense, no Ipatingão. Na Série B, entre os rebaixados, o Corinthians encara o CRB, em local a ser definido, uma vez que o Pacaembu está em reformas. O Juventude joga contra o Ceará, fora de casa. O Paraná enfrenta o Avaí, no estádio Durival de Brito e o América joga diante do Criciúma, fora de casa. Entre os que subiram da Série C para a B o Bragantino faz o duelo paulista contra o Santo André, em casa. O Bahia enfrenta o Fortaleza, na Fonte Nova. O Vila Nova encara o ABC, fora de casa. A primeira rodada da Série A terá os seguintes jogos: 10 e 11 de maio Botafogo x Sport Inter x Vasco Vitória x Cruzeiro Portuguesa x Figueirense Coritiba x Palmeiras Náutico x Goiás Flamengo x Santos Ipatinga x Atlético-PR Atlético-MG x Fluminense São Paulo x Grêmio A primeira rodada da Série B terá os seguintes jogos: dias 9 de 10 de maio Brasiliense x Marília Corinthians x CRB Bragantino x Santo André Barueri x Gama São Caetano x Ponte Preta Ceará x Juventude ABC x Vila Nova Paraná x Avaí Bahia x Fortaleza Criciúma x América