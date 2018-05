Corinthians estreia nova camisa contra Independiente e homenageia Sócrates

O Corinthians estreará nesta quarta-feira seu novo uniforme. Diz a Nike, que é quem cria e confecciona o material, que foi inspirado na Democracia Corintiana e em seu principal precursor, o ídolo Sócrates. A camisa será utilizada pela primeira vez no duelo contra o Independiente, às 21h45, na Arena Corinthians, válido pela quarta rodada do Grupo G da Libertadores.

Antes da partida também haverá homenagem ao Sócrates, com a inauguração de uma estátua do jogador na Arena. A campanha de lançamento teve como tema: "Quando o Dr. Sócrates levantou o punho, um time levantou uma democracia". No texto de divulgação, promete o uniforme a preços mais acessíveis. A camisa feminina custará R$ 199,90, e a de jogador R$ 299,90.

"A Democracia Corintiana foi um período em que os atletas mostraram, dentro e fora de campo, o verdadeiro DNA do clube: uma nação que prega, acima de tudo, paixão, união e coletividade", comentou Luís Paulo Rosenberg, diretor de marketing do Corinthians.

Sempre fomos e sempre seremos mais que 11 dentro de campo. Todos por um. Corinthians.

A camisa principal é branca, com gola careca e um botão centralizado na altura do peito. Na parte de trás da gola, listras verticais em preto e branco e na parte interna a frase: "Eu sou Corinthians".

A segunda camisa, a Nike informa que "traz estampa mais moderna que lembra o concreto da cidade de São Paulo e a origem de luta do clube". Também em gola careca, o uniforme traz na parte interna a inscrição "não para de lutar".

CRÍTICAS

As imagens das novas camisas do Corinthians haviam vazado na internet na última semana e os modelos não foram aprovados por parte dos torcedores alvinegros. Pelo menos não nas redes sociais.

"Sobre as novas camisas do Corinthians: horroroso é pouco"; "se tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu daria -5"; "como um clube do tamanho do Corinthians pode ter uma camisa ridícula dessa?"; "parece que quem desenhou as novas camisas do Corinthians estava numa preguiça desgraçada"; "poderiam ser pijamas, mas são as novas camisas do Corinthians", comentaram alguns dos internautas.