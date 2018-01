Corinthians: estrelas podem não estrear A burocracia ameaça frustrar a festa preparada pela diretoria do Corinthians para apresentar à torcida as duas maiores estrelas contratadas pela MSI. Depois de alugar o estádio do Morumbi e vender antecipadamente 10 mil ingressos em apenas um dia - as estréias do meia Carlos Alberto e do atacante Carlitos Tevez ainda não estão confirmadas para este sábado, na partida contra o América de Rio Preto, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Os dirigentes do Corinthians não falam a respeito, mas ainda estão à espera dos atestados liberatórios dos dois jogadores, que viriam, respectivamente, das federações portuguesa e argentina, e que devem ser encaminhados à CBF no máximo até o final da tarde de hoje. A expectativa era de que a documentação fosse entregue na tarde de ontem, mas isso não aconteceu. Agora, o clube corre contra o tempo. O Corinthians esperava pela liberação de Carlos Alberto já para a partida contra o Atlético Sorocaba, quarta-feira, mas o documento não chegou. ?Não sei o que está acontecendo. De minha parte já está tudo acertado. Estou treinando e pronto para jogar. Se está havendo algum outro tipo de problema eu não sei?, disse Carlos Alberto. O mesmo ocorre em relação ao argentino Carlos Tevez. Enquanto isso, o técnico Tite vive um dilema. Sem saber se poderá contar com os dois reforços, testou a equipe nos treinos da manhã com duas formações diferentes. Uma delas, contava um trio de atacantes formado por Carlos Alberto, Tevez e Gil. Na formação alternativa, armou o time com Gil, Bobô e Jô. ?Estamos dependendo de uma questão legal e agora só nos resta esperar?, lamentou o treinador. Se as estréias forem confirmadas, o Corinthians deverá enfrentar o América com a seguinte formação. Fábio Costa; Anderson, Betão e Wendel; Coelho, Edson, Rosinei e Vinícius; Carlos Alberto, Tevez e Gil. Em relação aos outros contratados, a situação é a seguinte: já se sabia que o zagueiro argentino Sebá não iria estrear neste sábado também por problemas com a documentação. Ainda fora de forma, o zagueiro Marinho - que entrou no finalzinho da partida em Sorocaba - não começa a partida. O volante Marcelo Mattos, contundido, fica de fora.