Corinthians estuda proposta para renovação de Lulinha

A proposta de renovação de contrato que o empresário de Lulinha propõe ao Corinthians será de um novo compromisso até 2012. Assim, os direitos federativos ficariam divididos da seguinte forma: 40% para o jogador e 60% para o clube. E a atual multa rescisória, de US$ 4 milhões, aumentaria para US$ 30 milhões. Mas, nessa proposta feita pelo empresário de Lulinha, existiria uma cláusula de que se algum clube do exterior oferecer US$ 15 milhões, o jogador pode ser negociado. Na próxima quarta-feira, em uma reunião, o Corinthians irá responder se aceita ou não a oferta. Coelho A diretoria corintiana já dá como certa a transferência do lateral-direito para o Internacional. Coelho, que está emprestado ao Atlético-MG até o final do ano, ainda pertence ao Corinthians. Ele seria cedido ao Inter como forma de pagamento da dívida referente ao atacante Nilmar, cerca de 2 milhões de euros. Coelho, no entanto, não confirma a negociação.