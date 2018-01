Corinthians evita festa com a torcida Campeão brasileiro, o elenco do Corinthians fez muita festa ainda em Goiânia, na noite de domingo, depois da derrota para o Goiás. Mas na volta para São Paulo, já na madrugada desta segunda-feira, a delegação corintiana evitou o contato com a torcida e fugiu das comemorações do título. Apesar da derrota para o Goiás, por 3 a 2, no Serra Dourada, o Corinthians ficou com o título porque o Internacional também perdeu: 1 a 0 para o Coritiba, no Couto Pereira. Com isso, a festa dos jogadores corintianos começou ainda no gramado do estádio em Goiânia. Depois, a delegação corintiana seguiu para um restaurante francês ainda em Goiânia, onde o grupo jantou e se confraternizou pela conquista. A chegada a São Paulo aconteceu só por volta da 1 hora desta segunda-feira, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Um grupo de cerca de 200 torcedores esperava o time campeão no aeroporto, mas os jogadores evitaram qualquer contato com a torcida. Um ônibus os esperava ainda na pista, ao lado do avião, para levá-los direto ao Parque São Jorge. Não houve nem uma parada na Praça Campo de Bagatelle, onde aconteceu a festa oficial do título. Do Parque São Jorge, todo o elenco foi liberado. E ainda não há nenhuma festa prevista pelo Corinthians para comemorar o título com a torcida.