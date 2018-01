Corinthians exorciza fantasma em SC 100, 101, 102 gols na temporada. E lá vai o Corinthians, novamente, subindo a ladeira no Campeonato Brasileiro. Mostrando força ofensiva, a equipe foi até Florianópolis e exorcizou o fantasma Figueirense ? que o eliminou na Copa do Brasil ?, vencendo por 3 a 2. Com o resultado, a equipe chega à vice-liderança com 46 pontos, um a menos que o líder Internacional. O time paulista já vinha de triunfo sobre o Atlético-PR, por 2 a 0 e agora sonha, na quinta-feira, diante do Atlético-MG, no Pacaembu, reassumir a liderança da competição. Num campo encharcado onde a prática do futebol era quase impossível, por causa das fortes chuvas que castigaram o estado durante a semana, uma cobrança de falta do jovem Eduardo, de 18 anos, definiu o importante e duro triunfo. Alegria do jovem lateral-direito, tristeza de Carlitos Tevez. O argentino somou seu 7º jogo sem marcar gols pelo Corinthians e, pior, recebeu o terceiro cartão amarelo em lance bobo, no qual ficou à frente da bola numa cobrança de falta e vai desfalcar contra o Atlético Mineiro, quinta-feira. Carlos Alberto, cotado para começar a partida deste domingo, deve ganhar nova chance de Márcio Bittencourt, que estava aliviado após o jogo. O resultado serviu de alívio ao técnico, que ainda corria risco de demissão. O Corinthians poupou seus titulares diante do River Plate (0 a 0), quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. Márcio não queria correr riscos, pois não admitia desperdiçar pontos para o Figueirense, lanterna do Brasileiro e contrariou ordens do presidente Alberto Dualib. A prova de que estava certo ao escalar reservas veio com os autores dos gols: Nilmar, Gustavo Nery e Eduardo, três titulares. O jogo começou com a impressão de que o Corinthians não encontraria resistência do rival. O equipe lançou-se ao ataque com boas jogadas individuais de Nilmar e Roger. E não demorou a somar seu 100º gol na temporada. Após cobrança de escanteio, a cabeçada de Marcelo Mattos bateu na trave e sobrou para Nilmar, mais rápido que os defensores, marcar 1 a 0. Tevez até fez o segundo, mas, erroneamente, foi anotado impedimento. Daí para frente, estranhamente, o Corinthians acanhou-se. Deu espaços e, em três minutos, sofreu a virada, com Bilu aos 30 e Adriano aos 33. ?Está impossível jogar neste campo. Temos de ficar atento nas bolas paradas, pois elas vão decidir?, previa Roger, no intervalo. Estava certo. O Coprinthians empatou aos 10, com Gustavo Nery aproveitando-se de uma bola rebatida pelo goleiro. Aos 24, numa cobrança de falta perfeita, Eduardo definiu o placar em favor do Corinthians. O Figueirense teve Cléber e Carlos Alberto expulsos e não encontrou forças para empatar.