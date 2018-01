Corinthians: Fábio Costa perto do acerto A novela que virou a renovação de contrato de Fábio Costa com o Corinthians deve acabar até sexta-feira. De acordo com o empresário do jogador, Gustavo Amorim, com final feliz. O goleiro vai ganhar um bom aumento, abaixo do pedido para renovar por mais 2 anos, mas seguirá no clube em 2006. ?As conversas estão animadoras e até sexta-feira vamos chegar a um acordo?, garante Amorim. ?E o Fábio vai ter uma recompensa financeira pela boa fase vivida.? O goleiro ? eleito o melhor do Campeonato Brasileiro ? está pedindo 100% de aumento. Atualmente ganha $ 80 mil. O clube fez uma contraproposta de cerca de R$ 120 mil por mês que deve ser aceita pelo camisa 1, que passa férias em Salvador e até agora recebeu apenas sondagens de Santos e Benfica. O empresário está tratando da renovação com o diretor da MSI, Paulo Angioni.