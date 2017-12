Corinthians: Fabrício ataca Dualib No desembarque do Corinthians nesta quinta-feira, depois da derrota para o Cruzeiro na noite de quarta, em Belo Horizonte, o volante Fabrício atacou diretamente o presidente do clube, Alberto Dualib. E deixou tenso o clima corintiano, bem na reta final do Campeonato Brasileiro, em que o time luta com Inter e Fluminense pelo título. Fabrício fez o pênalti bobo, ao colocar a mão na bola dentro da área, que deu a vitória ao Cruzeiro. Por conta disso, o presidente Alberto Dualib pediu para que ele ficasse fora do time do Corinthians nos próximos jogos. E o jogador retrucou. ?O Dualib está com idade um pouco avançada e fala umas besteiras de vez em quando?, desabafou Fabrício, não temendo represálias ou recisão de contrato. ?Ele dá a opinião dele e eu dou a minha. Só que achei errado, não foi profissional agir desta maneira?, reclamou. ?Mas como ele é o todo poderoso, temos de ouvir e ficar quieto.? Na verdade, o jogador está com os dias contados no clube e não tem mais o respaldo de grande parte dos companheiros. No vestiário do Mineirão, por exemplo, chegou a ser cobrado pelo atacante Nilmar. Mas, nesta quinta-feira, Fabrício desmentiu o caso. ?Não teve nada disso, são coisas que inventam para tumultuar.? Nos últimos cinco jogos, Fabrício fez três pênaltis bobos como o do jogo com o Cruzeiro - contra o Palmeiras, deu carrinho em Diego Souza e diante do São Paulo, atropelou Mineiro. Ele garante, contudo, não ter colocado a mão na bola no lance que definiu a vitória cruzeirense. ?Fiquei muito chateado, pois ontem não foi pênalti. A bola bateu no meu peito, junto com ombro?, defendeu-se Fabrício. ?O juiz interpretou errado. Sempre domino a bola com o braço aberto.?