Corinthians: Fabrício vai atuar mais recuado A decisão do técnico Geninho de manter o esquema com três atacantes para o clássico de domingo contra o São Paulo, alterou um pouco a forma de atuar do volante Fabrício no Corinthians. O jogador vai jogar um pouco mais recuado, se arriscando menos ao ataque. O objetivo é proteger melhor a defesa, já que a equipe terá Leandro Amaral, Lucas e Liédson na frente, jogadores com pouco poder de marcação. "Vou procurar fechar com o Fabinho, ficar um pouco mais plantado e segurar ali no meio", explicou Fabrício nesta sexta-feira, logo depois do treino. O meio-campista lembrou, no entanto, que isso não significa que os homens de frente estão livres da tarefa de marcar. Segundo ele, todo mundo deve colaborar. "Vamos montar um esquema para que os atacantes nos ajudem na marcação. Assim, não sobrecarrega a defesa". Fabrício não vê vantagem para nenhum dos times em relação aos desfalques - o Corinthians está sem Fabio Luciano, Kléber e Gil e o São Paulo não terá Rogério Ceni, Ricardinho e Luis Fabiano. A partida, segundo ele, será igualmente equilibrada. "Quem entra sempre quer mostar mais, mesmo porque os dois times vão buscar o resultado positivo. Isso até muda um pouco a característica do jogo".