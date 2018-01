Corinthians fará 1º coletivo amanhã Os jogadores do Corinthians farão amanhã o primeiro coletivo desde que iniciaram a concentração, em Extrema (MG), há uma semana. O volante Otacílio é um dos que está ansioso pelos treinos táticos. "Não vejo a hora de voltar a jogar", disse. O zagueiro Scheidt avalia que a ênfase nos treinos físicos prejudica a mobilidade. "Os passes não saem como a gente quer e, na hora de dominar, a bola bate nas canelas", disse, bem humorado. Ele compreende a vantagem do isolamento dos jogadores durante a preparação, mas sente a falta do estímulo dos torcedores. "É muito gratificante receber um pedido de autógrafo", revela. O lateral Kléber vislumbra outro motivo para as dificuldades nos primeiros jogos da Copa Mercosul e do Campeonato Brasileiro. "O ideal seria ter um elenco definido", comentou.