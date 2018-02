Corinthians fará 8 jogos no Morumbi para medir popularidade

O Corinthians vai usar o Campeonato Paulista para saber qual será sua popularidade em 2008. Crente que levará grande público aos estádios no ano da caminhada rumo ao retorno à elite nacional, a diretoria acertou acordo para mandar os oito primeiros jogos sob seu mando no ano na casa do rival São Paulo, o Morumbi. A meta é ver o apego do corintiano pela equipe. Para a estréia no Estadual, diante do Guarani, por exemplo, 70 mil ingressos serão postos à venda. A expectativa dos dirigentes é de que o público se repita nas outras partidas da equipe no estádio. Como o Pacaembu passa por reforma, o clube estava sem casa para iniciar o ano. Foram várias as buscas por alternativas: Canindé, Arena Barueri, Jayme Cintra (Jundiaí), Bruno José Daniel (Santo André) e Wilson de Barros (Mogi-Mirim). Estava quase tudo certo para a realização dos confrontos em Mogi, mas, por estratégia de marketing, além do pedido do técnico Mano Menezes, o clube resolveu mudar seus planos. O Corinthians fará sete jogos no Morumbi pelo Campeonato Paulista, contra Guarani, Paulista, Mirassol, Bragantino, Portuguesa, Palmeiras e Guaratinguetá. O outro duelo previsto é válido pela Copa do Brasil. Está marcada para 27 de fevereiro a partida de volta contra o Barras-PI. Mas só ocorrerá caso o Corinthians não vença no Piauí por dois gols de diferença. Coelho vai embora O lateral-direito Coelho está de malas prontas para o Celtic, da Escócia. Embora estivesse nos planos de Mano Menezes, o jogador foi negociado por 2 milhões. O Corinthians ganhou dois reforços para 2008. O preparador de goleiros Mauri Costa Lima, ex-Juventude, o fisiologista Paulo Zogaib, que substitui Renato Lotufo.