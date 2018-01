Corinthians fará amistoso em Cuba O dia foi de visita ilustre no Parque São Jorge. O ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, esteve nesta sexta-feira no clube para formalizar convite feito pelo governo cubano para que o Corinthians jogue naquele país em novembro. A gentileza foi prontamente aceita pelo presidente Alberto Dualib. A data do amistoso ainda não está confirmada, mas será no período de 15 dias de paralisação do Campeonato Brasileiro por causa da disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo, em novembro. O curioso foi a justificativa apresentada pelo ministro para a escolha do clube paulista. Oficialmente, ele afirmou que o Corinthians foi eleito pelo fato de contar com "a maior torcida do Brasil", além do fato de ser uma das equipes mais vitoriosas do futebol brasileiro. Mas, entre as explicações, deixou de lado a principal. Coube ao Corinthians a missão de ser o primeiro clube brasileiro a jogar em Cuba por ser o time de coração do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Além do jogo, os corintianos vão aproveitar para montar escolinha de futebol na ilha caribenha.