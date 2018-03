Corinthians fará "esforço triplo" O meia Marcelinho avisa: o Corinthians vai triplicar o empenho neste domingo contra o Santos. "Só assim podemos compensar o que deixamos de fazer no primeiro tempo da partida anterior contra eles", disse o craque do time do Parque São Jorge, que pretende se revezar com Ricardinho no meio-de-campo e ataque para tentar fugir da marcação individual do adversário. Para o técnico Wanderley Luxemburgo, o jogo promete ser "brusco" em razão da tensão que deve envolver os times. "Mas não concordo se desta vez os cartões amarelos vão aparecer", disse o treinador, que criticou a atuação da arbitragem na primeira partida. "Naquele jogo, muitos atletas, inclusive meus como o Kléber, deveriam tomar cartão amarelo. Mas a arbitragem teve um comportamento favorável ao Santos, que estava com mais jogadores pendurados. Agora, não aceito a mudança no critério da arbitragem, dando os cartões amarelos que faltaram no outro jogo." Luxemburgo disse que respeita o Santos, mas não teme o adversário. Ele enfatizou que nenhum dos jogadores provocou o adversário, como alguns jornais publicaram na sexta-feira. "O drible, a jogada de efeito, tudo isso é permitido desde que não visto como provocação. Eu trabalho bem a cabeça dos meus jogadores para evitar que isso tipo de problema ocorra numa partida", ressaltou o treinador. O atacante Paulo Nunes poderá ser uma dar armas de Luxemburgo para vencer a partida. O treinador faz mistério se escalará o atacante no começo do jogo ou durante a partida. O jogador, porém, está otimista. "A confiança é muito grande", afirmou Paulo Nunes, que está recuperado de uma contusão no joelho direito. Ele ficou empolgado com a atuação no treino de sexta-feira, ao entrar na equipe titular, no lugar de Gil, na segunda parte do coletivo. O Corinthians deve jogar com: Maurício; Rogério, Fábio Luciano, João Carlos e André Luiz; Otacílio, Pereira (Kléber), Ricardinho e Marcelinho; Ewerthon e Gil (Paulo Nunes).