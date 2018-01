Corinthians fará treino beneficente para ajudar vítimas de Mariana O Corinthians vai aproveitar seu último treino do ano para ajudar as vítimas da tragédia ambiental de Mariana, em Minas Gerais. Nesta terça-feira, o clube anunciou que a última sessão de trabalho dos jogadores, antes da rodada final do Brasileirão, será realizada no gramado do Itaquerão, no sábado, e será aberto à torcida.