Corinthians faz 2 a 0 no Fluminense O lateral-esquerdo Gustavo Nery garantiu mais três pontos e a permanência do Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira. Ele marcou os dois gols da vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda (RJ). Com isso, o time paulista tem 56 pontos, três a mais que o Goiás, segundo colocado na classificação. Foi uma vitória garantida nos minutos iniciais dos tempos. O primeiro gol foi logo a minuto de jogo, num chute forte de fora da área, aproveitando uma bola rolada numa cobrança de falta. Já o segundo gol corintiano saiu aos dois minutos do segundo tempo, com Gustavo Nery aproveitando um ótimo passe do meia Roger e tocando na saída do goleiro Kléber. Graças a estes dois gols, o time dirigido por Antônio Lopes pôde jogar como quis: nos contra-ataques, aproveitando a velocidade de Tevez e Nilmar. Já o Fluminense tentou pressionar, criou várias boas chances (obrigando Fábio Costa a fazer várias defesas), mas não conseguiu marcar nenhum gol. Com esta vitória o Corinthians quebrou ainda um jejum de onze anos sem ganhar do adversário na casa dele. A última vez que o time paulista havia vencido no Rio foi em outubro de 1994, por 3 a 1, no Estádio do Maracanã. E, com a derrota, o time carioca estaciona nos 48 pontos na classificação.