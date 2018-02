Corinthians faz acordo com Lyon para pagar dívida de Nilmar

Enfim, o Corinthians chegou a um acordo com o Lyon para o pagamento da dívida referente ao atacante Nilmar. O acerto foi realizado nesta sexta-feira, em visita do presidente André Sanchez à França. Veja também: Sabrina Sato adere à campanha 'Nunca vou te abandonar' Corinthians contrata mais um zagueiro para a Série B O Corinthians ainda deve 6 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões) ao Lyon. Deste valor, R$ 11 milhões serão quitados com as cartas de crédito do Werder Bremen, que levou Carlos Alberto do clube. O restante terá de sair dos cofres do Parque São Jorge. "Estou satisfeito por concluir o caso", conta o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas. "O Corinthians tinha como prioridade resolver seus problemas e encontramos um interlocutor direto para isso." Além do pagamento da dívida, o encontro entre Andrés Sanchez e Jean-Michel Aulas serviu para acertar um amistoso entre os clubes, ainda sem data definida.