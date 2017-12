Corinthians faz festa para seus 7 reforços O Corinthians apresentou oficialmente nesta sexta-feira os primeiros 7 reforços para a temporada 2004. No Parque São Jorge, o volante Rincón, o lateral-esquerdo Julinho, o atacante Rafael Silva e os meias Rodrigo, Samir, Dinelson e Adrianinho vestiram a camisa do clube. Mas as contratações não param por aí. O Marília já anunciou ter negociado o volante Zé Luís com o Corinthians, que ainda não confirma o acordo. Outro reforço que está perto é o goleiro Fábio Costa, que não renovou com o Santos e deve ser o novo dono da camisa 1 corintiana. Além deles, a diretoria do Corinthians procura um atacante. Os nomes citados são de Aristizábal, do Cruzeiro, e Leandrão, que é do Inter mas estava no Botafogo. ?Estamos montando um elenco farto para que o técnico possa trabalhar tranqüilamente?, afirmou o presidente Alberto Dualib. ?Nossa meta principal é ganhar a Copa do Brasil, para voltar à Libertadores.? Sobre o goleiro Fábio Costa, Dualib confirmou o interesse corintiano e garantiu que há grandes chances de contratá-lo. "De 1 a 10, a chance dele reforçar o Corinthians é 8,5", revelou o presidente. Origem - Dos jogadores que chegaram nesta sexta-feira ao clube, apenas Rincón já tinha vestido a camisa corintiana - ele volta ao futebol depois de ficar um tempo parado. Os demais são novatos no clube. Dinelson e Rafael Silva vieram do Guarani. Outro que jogava em Campinas era Adrianinho, que estava na Ponte. Samir defendia o Vitória e Julinho, o Paulista de Jundiaí. Enquanto que o último time de Rodrigo foi o Everton, da Inglaterra.