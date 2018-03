Corinthians faz lista de goleiros Assim que o técnico Daniel Passarella anunciou o afastamento do goleiro Fábio Costa, começaram as especulações no Corinthians sobre quem seria o substituto. A lista já é extensa e tem tudo para crescer, na medida em que a definição se arrastar. Numa coisa apenas os nomes coincidem: todos os eventuais contratados estão no exterior. Um dos primeiros nomes a surgir foi o do ex-flamenguista Julio Cesar. Em seguida, aparecem o de Gomes (ex-Cruzeiro e hoje na Holanda) e Elton (ex-Vasco e hoje em Portugal). A diretoria do Corinthians, no entanto, não fala sobre o assunto. Por enquanto, o titular é Tiago, 21 anos e que foi formado nas categorias de base do clube. Ele já foi definido como titular na partida de quarta-feira, contra o Figueirense, pela Copa do Brasil.