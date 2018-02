Corinthians faz nova proposta e espera resposta de Felipe

O goleiro Felipe está mais perto de permanecer no Corinthians. Nesta quarta-feira, o presidente do clube, Andrés Sanchez, se reuniu com o empresários do jogador e fez uma proposta de aumento salarial para garantir a permanência do ídolo corintiano. Veja também: Ex-agente de Acosta ameaça impedi-lo de jogar no Corinthians Acosta diz que preferiu o Corinthians a São Paulo e Santos Vote: Mano Menezes vai dar certo no Corinthians? Segundo comunicado da diretoria corintiana, após o encontro de 45 minutos, "a negociação foi de ótimo nível e favorável para os dois lados". Agora, os empresários devem viajar para a Bahia, onde Felipe passa férias, para saber a posição do jogador e poder fechar o negócio. Felipe tem contrato com o Corinthians até 2011. Mas, com tem propostas para sair, condicionou sua permanência no clube a um bom aumento de salário. O clube havia proposto um reajuste de 80%, aumentado de R$ 30 mil para R$ 55 mil. Esse valor, no entanto, não agradou o goleiro - o Fluminense, por exemplo, teria lhe oferecido R$ 120 mil mensais. A tendência agora é que Felipe, contratado junto ao Bragantino neste ano, receba um reajuste um pouco maior do que os 80% oferecidos anteriormente para ficar no Corinthians em 2008. De qualquer maneira, a multa para tirar o goleiro do Parque São Jorge é de cerca de R$ 12 milhões no mercado brasileiro.