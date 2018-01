Corinthians faz o último "ensaio" O último ensaio para o jogo mais importante do ano. É assim que jogadores e torcedores do Corinthians encaram a partida diante do Ituano, às 16 horas, no Pacaembu. Apesar de o título do Campeonato Paulista ser matematicamente possível - o time do Parque São Jorge tem de vencer os três compromissos que lhe restam, torcer para que o São Paulo não some nenhum ponto e descontar o saldo de 13 gols do rival -, o grande objetivo é o duelo diante do Cianorte, quarta-feira, no Pacaembu, pela Copa do Brasil. Se quiser chegar às oitavas-de-final do torneio, o Corinthians terá de ganhar por quatro gols de diferença, já que perdeu por 3 a 0, no Paraná. Diante do Ituano, o Corinthians terá a volta do meia Roger - que pode ser titular, no lugar de Hugo, ou (mais provável) entrar no segundo tempo. O jogador não enfrentou União Barbarense e Guarani para poder aprimorar o condicionamento físico e estar bem preparado para pegar o Cianorte. FOCO NO OBJETIVO - O único que não pensa no duelo de quarta-feira como um jogo de "vida ou morte" é o técnico Daniel Passarella. A atenção do treinador está voltada para outra meta. "Quando fui contratado, meu compromisso era acertar o time para o Campeonato Brasileiro. Mas tudo aconteceu muito rapidamente", conta Passarella. "Tínhamos de enfrentar o Cianorte - no jogo de ida, dia 9 de março -, e eu estava há apenas dois dias no comando da equipe. Claro que conseguir a vaga na Copa do Brasil é importante, mas não vou me desviar do objetivo, que é o Brasileiro." Para o confronto no Pacaembu, a tendência é que o treinador mantenha o esquema com três zagueiros. Tevez, que esteve quinta-feira, na Argentina, para o nascimento da filha, Florência, tem presença garantida. Gustavo Nery também joga, mas talvez entre apenas na etapa final. Mais importante do que a escalação, Passarella está animado com a produção da equipe nas últimas apresentações. "Os jogadores estão assimilando o que tenho pedido. Sinto-me mais à vontade para continuar meu trabalho", disse o técnico, que já começou a conversar com o presidente da MSI, Kia Joorabchian, a respeito de reforços. "Não entramos em muitos detalhes, mas já estamos pensando em alguns nomes", comentou. A equipe deve jogar com Fábio Costa; Anderson (Marinho), Betão e Sebá; Rosinei, Marcelo Mattos, Hugo (Roger), Carlos Alberto e Edson (Gustavo Nery); Gil e Tevez.