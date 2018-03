Corinthians faz promoção para 'desencalhar' cadeiras da Arena

Com as vendas bem abaixo do esperado, o Corinthians anunciou uma reformulação no preço das cadeiras da Arena Corinthians e a expectativa é que agora consiga 'desencalhar' os assentos que ainda não foram vendidos. A venda, que se iniciou nesta quinta-feira, às 15h, está disponível para todos os torcedores.

O plano Minha Carreira, a nova opção para o torcedor, oferece cadeiras a partir de R$ 2.520. Anteriormente, o menor valor era de R$ 4.300. No total, são oito mil cadeiras no setor Oeste Inferior, mas o clube tinha vendido menos de dois mil.

São três opções de assentos, que variam de acordo com a localização e são denominadas como Central, Corner e Lateral são os nomes. O Minha Cadeira Corner fica nas extremidades norte e sul e o valor é de R$ 2.520. O Minha Cadeira Lateral também são assentos no canto, mas ficam mais próximos da área lateral e sai pelo valor de R$ 3.180. Por fim, o Minha Cadeira Central é o setor que fica perto do acesso ao gramado e do banco de reservas e o valor é de R$ 3.840. Todos lugares podem ser pagos em 12 vezes.

Para incentivar e mostrar ao torcedor a vantagem de comprar uma cadeira, o Corinthians destaca que, se o clube fizer 35 jogos em casa na temporada, a cadeira Corner - a mais barata - sairia por R$ 72 por partida.

Além de comprar a cadeira, é preciso também pagar pelo ingresso do jogo, que será o equivalente a metade do setor mais barato do estádio. Além disso, se o torcedor comprar uma cadeira até o dia 25 de abril, ganhará os ingressos para os jogos contra o Independiente (ARG) e Millonarios (COL).

Ao contrário do Fiel Torcedor, o torcedor dono de cadeira também pode ceder o espaço para um terceiro, desde que este compre o ingresso e vá com a carteirinha do proprietário do assento.