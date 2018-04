Corinthians faz treino de luxo contra Atlético Sorocaba

A derrota para o Linense, no último domingo, tirou do time alvinegro a possibilidade de terminar a primeira fase do Estadual entre os quatro melhores - restando apenas uma rodada, o Corinthians é o sexto colocado com 32 pontos e o Santos, quarto, tem 36. O técnico Tite, então, passou a concentrar esforços nas quartas de final do Paulistão e nas oitavas da Libertadores, já que o resultado da partida deste domingo pouco vai interferir no futuro da equipe. O máximo que pode acontecer é o time subir ou cair uma posição.

Isso, no entanto, não significa que alguns jogadores serão poupados. Sem atletas suspensos, Tite resolveu escalar todos os titulares que tem à disposição. Só ficarão de fora Cássio, Renato Augusto (machucados) e Jorge Henrique (foi dispensado dos treinamentos de quarta e quinta-feira por causa da morte de um parente).

Na primeira semana livre para treinos sem jogos de quarta ou quinta em mais de dois meses, Tite aproveitou para recuperar fisicamente jogadores e trabalhar detalhes de posicionamento e jogadas ensaiadas. A última vez que o Corinthians havia tido uma semana só para treinar foi entre 9 e 17 de fevereiro.

PATO, GUERRERO E EMERSON - A escalação do Corinthians ganhou uma mudança de última hora, confirmada por Tite no treino deste sábado. O treinador sacou Romarinho do time e escalou Alexandre Pato entre os titulares, e o jogador fará trio ofensivo com Emerson e Guerrero.

Romarinho vinha fazendo boas partidas atuando um pouco mais recuado, mas acabou sacado da equipe para a entrada do ex-atacante do Milan. Neste domingo, por sinal, será a primeira vez que Pato, Guerrero e Emerson atuarão juntos desde o início de uma partida.

A alteração deve deixar o Corinthians mais ofensivo para a partida e será um teste já pensando no duelo com o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores.

Outra novidade neste domingo será o fato de que Júlio César sequer ficará no banco de reservas. Mesmo sem poder contar com Cássio, que segue se recuperando de lesão, Tite deixou o goleiro fora da lista de relacionados para o duelo deste domingo. O treinador não explicou o motivo da sua decisão, mas optou por convocar Danilo Fernandes, que deverá ser o titular, e o jovem Matheus Vidotto, de 20 anos, para a partida. Matheus era considerado o quarto goleiro do elenco, mas parece ter conquistado espaço depois de ter sido convocado para a seleção brasileira - ficou no banco em amistoso contra a Bolívia.

Júlio César não conta com a confiança de boa parte da torcida, apesar de ter sido titular na campanha do último título brasileiro da equipe, em 2011. No último domingo, diante do Linense, ele já havia perdido a vaga no gol para Danilo Fernandes, que deve seguir como titular até o retorno de Cássio, previsto para 1.º de maio, diante do Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores.