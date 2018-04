Corinthians faz treino de luxo no Pacaembu

SÃO PAULO - Sem chances de chegar ao G-4 e, assim ter a vantagem de jogar em casa nas quartas de final, o Corinthians usa a partida deste domingo, às 16h, contra o Atlético Sorocaba, no Pacaembu, como parte da preparação para os jogos decisivos que a equipe terá a partir da próximo semana no Campeonato Paulista e na Libertadores.

A derrota para o Linense, no último domingo, tirou do Alvinegro a possibilidade de terminar a primeira fase do Estadual entre os quatro melhores – restando apenas uma rodada, o Corinthians é o sexto colocado com 32 pontos e o Santos, quarto, tem 36. Tite, então, passou a concentrar esforços nas quartas de final do Paulista e nas oitavas da Libertadores já que o resultado da partida de hoje pouco vai interferir no futuro da equipe. O máximo que pode acontecer é o time subir ou cair uma posição.

Isso, no entanto, não significa que alguns jogadores serão poupados. Sem atletas suspensos, Tite resolveu escalar todos os titulares que tem à disposição. Só ficarão de fora Cássio, Renato Augusto (machucados) e Jorge Henrique (foi dispensado dos treinamentos de quarta e quinta-feira por causa da morte de um parente).

Na primeira semana livre para treinos sem jogos de quarta ou quinta-feira em mais de dois meses, Tite aproveitou para recuperar fisicamente jogadores e trabalhar detalhes de posicionamento e jogadas ensaiadas. A última vez que o Corinthians havia tido uma semana só para treinar foi entre 9 e 17 de fevereiro.

Tite, inclusive, testou durante os treinos uma formação que deve ser utilizada no segundo tempo da partida de hoje, com Emerson, Guerrero e Pato no ataque. O treinador descarta usar o trio desde o início dos jogos por considerar que o setor defensivo ficaria muito exposto, mas conta com os três em confrontos em que o time estiver em desvantagem no placar.

A partida também será importante para o treinador acabar de vez com o rodízio de goleiros e definir Danilo Fernandes como substituto de Cássio. O titular se recupera de fratura na ulna (região do pulso esquerdo) e só volta à equipe no segundo jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Boca Juniors, no dia 15 de maio.

Título do Interior

Livre do risco de rebaixamento à Série A-2, o Atlético Sorocaba tenta vaga na disputa do Título do Interior. Para isso, tem de vencer o Corinthians e torcer por uma combinação de resultados.

CORINTHIANS - Danilo Fernandes, Alessandro, Gil, Paulo André, Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo, Pato, Emerson, Guerrero. Técnico: Tite

A. SOROCABA - Felipe Alvez, Edson Sitta, César, Fábio Sanches, Carlinhos, Raí, Gilberto, Da Silva, Mateus, Bruninho, Alex William. Técnico: Vagner Benazzi

ÁRBITRO - Luiz Vanderlei Martinucho

LOCAL - Estádio do Pacaembu

HORÁRIO - 16h