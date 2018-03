Corinthians faz treino fechado e não dá pistas do time

O time titular do Corinthians para o jogo desta quarta-feira contra o Botafogo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil, é mistério até momentos antes da partida. É que o técnico Mano Menezes mais uma vez comandou um treino fechado à imprensa no Parque São Jorge na tarde desta terça. Veja também: Felipe pede para rivais continuarem 'secando' A movimentação com os jogadores durou cerca de 40 minutos. Os jornalistas só puderam entrar no Estádio da Fazendinha quando os jogadores estavam se dividindo em times para a disputa do tradicional rachão, em clima de total descontração. A pedido do próprio técnico, a assessoria de Imprensa também evitou dar pistas sobre quais serão os onze titulares. "Fiz um treino fechado, e não secreto, porque vocês sabiam que ele acontecia. Eu vou manter essas questões [mistério sobre quem joga] porque é importante. Eu já disse que o Nilton [volante] estará em campo no lugar do Fabinho por causa da função, ele é a alternativa. Como as outras posições mudam o estilo do time, prefiro esperar mais. Não defini ainda", reforçou o técnico. Por mais que fosse pressionado, Mano continuou mantendo a dúvida sobre quem joga, e até deu mais uma pista, que não vale muito... "Temos 18 jogadores relacionados, todos tem condições de começar o jogo, menos o Júlio César [goleiro], porque todos vocês sabem que será o Felipe. O Marcel [meio-campista] é uma possibilidade que temos para iniciar o jogo". Outro que não deu pistas de quem joga é o meio-campista Diogo Rincón, que volta ao time. "Mudaram quatro jogadores que estão suspensos, a gente espera que as mudanças sejam para melhor". Ele falou de sua função em campo. "Para mim não muda nada. No primeiro jogo o Guerreiro me marcou individualmente, acho que vai repetir isso" A escalação mais provável é: Felipe; Chicão, William e Carlão (Fábio Ferreira); Alessandro, Nilton, Eduardo Ramos, Diogo Rincón e Saci; Herrera e Dentinho. Os suspensos, apenas para reforçar, são André Santos, Lulinha, Fabinho e Carlos Alberto, todos suspensos. Além dos citados acima, foram relacionados para o jogo o goleiro Júlio César (goleiro); Caju (lateral-direito e atacante); Renato e Suarez (zagueiros); Marcel e Acosta (meio-campistas); e Lima (atacante), CUMPRIMENTOS Quem esteve no clube nesta terça-feira foi o lateral-direito Eduardo Ratinho, que retorna de empréstimo do Toulouse, da França. Ele cumprimentou os colegas e foi conversar com os diretores para definir se fica ou sai. Por enquanto não há nada definido. Como a intenção ainda é trazer Denis, atualmente no Santos e que tenta sair por uma liberação judicial, é provável que ele seja novamente liberado para negociação em definitivo ou emprestado para outro time.