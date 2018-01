Corinthians fecha acordo com a Nike Agora é para valer. Como a Agência Estado já antecipou, a partir do dia 1º de janeiro a empresa de material esportivo americana Nike será a nova parceira do Corinthians. O acordo foi fechado há uma semana e vai ser assinado na quinta ou sexta-feira, quando representantes dos dois lados estarão reunidos, em São Paulo. Porém, a divulgação oficial só será feita após o réveillon, já que o contrato com a Topper, atual fornecedora, termina somente dia 31. ?Até lá, por uma questão de respeito à Topper, vamos manter sob sigilo?, disse uma fonte que teve acesso ao novo contrato. O contrato tem duração de três anos e cabe aos americanos a preferência na renovação. Durante esse período, o clube do Parque São Jorge vai receber R$ 3 milhões por ano fixos. O valor não é muito superior ao que vinha sendo pago pela Topper. O grande diferencial são os royalties. O Corinthians ficará com 15% das vendas dos produtos que levarem sua marca. Esse é um os principais pontos. O acordo vai além do simples fornecimento de material esportivo para treino e jogo e do pagamento de cotas. O novo parceiro se compromete a distribuir artigos do time paulista (camisas, calções, bonés, etc.) em toda sua rede de lojas espalhadas pelos cinco continentes, sobretudo nas badaladas Nike Tower, lojas exclusivas da marca. O sistema é idêntico ao que já é realizado com clubes como Barcelona (Espanha), Arsenal (Inglaterra), Paris Saint-Germain (França), entre outros. No País, além da seleção brasileira, os americanos mantêm parceria com o Flamengo. Contudo, por causa do caos administrativo pelo qual passa o clube carioca nos últimos anos, os resultados ainda estão longe dos planejados. Outro detalhe que pesou favoravelmente aos americanos durante o processo de negociação (além da Nike, a alemã Adidas e a própria Topper concorriam) é o projeto de internacionalização do Corinthians. O novo parceiro vai colocar seu prestígio e sua forte estrutura de marketing para abrir portas aos brasileiros e fortalecer a imagem, sobretudo na Europa e na Ásia. Um dos pontos a serem explorados é o título do Primeiro Campeonato Mundial de Clubes da Fifa, vencido pelos corintianos em 2000 e que tanto dirigentes quanto torcedores concordam que não foi explorado da maneira correta. Estratégia ? A nova parceria tem seu atrativo também para a Nike. A empresa de material esportivo dá um de seus passos mais estratégicos dentro do Brasil. Pela primeira vez entra no mercado paulista, o maior do País, justamente por meio da associação de sua marca com a equipe mais popular do Estado. Além dos lucros com a venda de material, os americanos esperam capitalizar com a realização de partidas amistosas entre o Corinthians e demais clubes que também vestem a marca. Haverá, ainda, uma linha de produtos populares, com preços menores, na faixa de R$ 30,00, que, se espera, diminua a proliferação da pirataria. Ao contrário do que se imaginava, a Nike não estará envolvida na contratação de jogadores, nem mesmo na indicação. A hipótese foi levantada pelo fato de a empresa patrocinar atletas individualmente, o que, em tese, facilitaria a vinda de algum deles para o Corinthians. ?É claro que, em uma eventualidade, poderíamos recorrer a eles (Nike). Mas, em princípio, o acordo não prevê participação na contratação de atletas.? O primeiro indício concreto de que o acordo entre Corinthians e Nike estava concluído foi o anúncio do acerto entre a Topper e o São Paulo. Assim que perceberam que a renovação era impossível, representantes da empresa fecharam com o clube do Morumbi. Já o relacionamento com os corintianos ficou desgastado. Executivos ligados a Topper não gostaram das declarações dadas pelo vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, que colocavam em dúvida a eficiência do sistema de distribuição da marca. Boa hora ? O acordo não poderia vir em melhor hora, uma vez que o clube precisará de reforços para a próxima temporada. O Corinthians vai disputar pelo menos três competições ? o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América e precisará de reforços. Um pelo menos é certo: o substituto do zagueiro Scheidt, que voltou para o Celtic. Entre as prioridades estão a renovação de contrato com alguns atletas que terminam seus acordos de empréstimo dia 31, especialmente o volante Vampeta. Antes mesmo da decisão do Campeonato Brasileiro o jogador, cujos direitos federativos pertencem ao Flamengo, manifestou seu desejo de permanecer no clube. A situação do meia Marcinho continua indefinida, mas as perspectivas de uma renovação do empréstimo com o Paulista são consideradas boas. Já no caso do atacante Guilherme, cujo passe pertence ao Atlético-MG, as possibilidades não são tão animadoras.