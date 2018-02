Corinthians fecha com o meia-atacante uruguaio Acosta

O Corinthians anunciou a contratação do atacante uruguaio Acosta. Ele foi um pedido do novo treinador Mano Menezes. O artilheiro assinou contrato por dois anos. Há até a chance de ele ser apresentado nesta terça-feira no Parque São Jorge. O empresário Juan Figer foi fundamental para a transação ser fechada, já que Acosta também tinha propostas do Cruzeiro e do Fluminense. O acordo era para que o jogador fosse anunciado oficialmente nesta terça, quando Mano Menezes fará um balanço das contratações e das dispensas do Corinthians. E antes da coletiva que o técnico dará às 16 horas no Parque São Jorge a diretoria confirmaria a contratação. Só que a informação vazou nesta segunda para frustração da diretoria que estava mantendo a transação em segredo. Nas conversas com a diretoria, Acosta mudou o discurso de que não queria jogar no Corinthians para não atuar na Série B. Quando ele soube que as equipes espanholas haviam desistido de sua contratação porque já tem 30 anos, o atacante acompanhou o leilão entre Cruzeiro, Fluminense e Corinthians. Quem pagou mais ficou com o atacante que se destacou no Náutico, sendo o vice-artilheiro do Brasileiro com 19 gols. De gênio forte, Acosta tem o estilo aguerrido até demais. O que acabou custando expulsões desnecessárias no Brasileiro. Com a chegada dele, Finazzi perde muito espaço no Corinthians e pode sair. Um meia virá E o clube ainda busca outros reforços. Depois dos zagueiros Valença, do chileno Suárez e Chicão, dos atacantes Rafinha, Lima e Acosta, o clube busca jogadores para o meio de campo. Jorge Wagner, que pertence ao Betis, está negociando com o São Paulo e Rodrigo Souto, que ainda não assinou seu contrato com o Santos, são dois objetos de desejo. Além do colombiano Torres do Cúcuta, que custa US$ 2 milhões. Para o ataque, ainda pode chegar o argentino Herrera. O clube só pode escalar três estrangeiros por partida, mas é possível que tenha quatro no elenco. A intenção do presidente é montar o grupo o mais rápido possível para o treinador Mano Menezes. O técnico estará hoje no clube para fazer um balanço sobre os novos contratados e também definir de vez os atletas que serão dispensados. Há uma grande indefinição em relação a atletas importantes como Betão , Vampeta e Finazzi. "O Betão tem uma história linda no Parque São Jorge. São mais de 11 anos de clube. Estamos estudando com o máximo de carinho o que fazer com ele. Estamos pensando na sua carreira", diz Antônio Carlos. De acordo com membros da diretoria, Mano Menezes é quem acredita que o melhor para Betão é sair. Ele está muito desgastado com o rebaixamento. Vampeta tem ganho apoio inesperados nas últimas horas. O jogador que completa 34 anos em março não faz parte dos planos de Mano, que quer um time de jogadores fortes fisicamente. Mas a experiência do jogador pode lhe garantir mais seis meses de contrato. O treinador vai exigir que o preparador físico Flávio Trevisan faça uma avaliação detalhada das condições do volante. Se ele não tiver condições de acompanhar o elenco, pode ser dispensado ainda em janeiro. Moradei e Zelão estão fora dos que ficarão no clube em 2008.