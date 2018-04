Corinthians fecha contratação do volante Bruno Henrique

SÃO PAULO - O Corinthians acertou a compra de 25% dos direitos econômicos do volante Bruno Henrique, que defendeu a Portuguesa no ano passado e pertence ao Londrina. O banco BMG adquiriu outros 25%. Pela negociação, o clube paranaense vai receber R$ 1,5 milhão e continua com os 50% restantes do atleta.

Agora, o volante deve assinar contrato e se apresentar ao Corinthians na semana que vem. "Queríamos ter anunciado o Bruno Henrique nesta semana, mas, por conta dessa parceria, ficou para a próxima. Temos um parceiro que comprou uma parte e nós ficamos com a outra", disse o novo diretor de futebol do clube, Ronaldo Ximenes.

Segundo ele, Bruno Henrique é último reforço para a disputa do Campeonato Paulista. "É para fechar o elenco, todo o planejamento já foi feito em cima disso. Se não surgir nenhuma grande oportunidade, é com este elenco que vamos até o meio do ano", avisou o dirigente.

Além de Bruno Henrique, o Corinthians se reforçou nas duas laterais: Uendel, na esquerda, e Fagner, na direita. Já o zagueiro Wanderson, apresentado como "reforço" agora em janeiro, já estava no elenco em 2013, mas fazia recuperação de lesão.

O Corinthians também confirmou nesta quinta-feira que emprestou o meia Vitor Júnior para o Figueirense e que ainda aguarda definição sobre o meia peruano Ramirez, que negocia sua saída para outros clubes.