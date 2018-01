Corinthians fecha parceria com Mauaense A terça-feira feira foi movimentada na Série A-3 do Campeonato Paulista. ECO-Osasco e Mauaense apresentaram novidades na comissão técnica. Na Mauaense, após muito suspense, a parceira com o departamento de futebol amador do Corinthians foi finalmente fechado. Com isso, a comissão técnica do time será comandada pelo técnico Adaílton Ladeira, bicampeão da Copa São Paulo de Juniores. A idéia é mesmo aproveitar vários jogadores campeões para reforçar o time de Mauá, que tem apenas um ponto em quatro rodadas, ocupando a oitava posição dentro do Grupo 2. O ECO-Osasco contratou um conceituado técnico brasileiro perante a Fifa: Marcos Falopa, há muitos anos atuando como instrutor da entidade e ex-diretor da seleção da África do Sul. Ele comandará o time, que ainda não venceu na Série A-3, somando três pont os, em sétimo lugar também no Grupo 2.