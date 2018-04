Corinthians fecha patrocínio para ano do centenário

O Corinthians acertou nesta quinta-feira a definição do seu principal patrocinador para o ano do centenário. O grupo Hypermarcas, através da marca de genéricos Neo Química Genéricos, vai estampar a parte principal do uniforme da equipe - peito e costas da camisa.

Além disso, mais três marcas da Hypermarcas ficarão expostas no uniforme corintiano: Bozzano, empresa do setor de higiene e cuidados masculinos, nas mangas; Avanço, marca de desodorantes, ficará nas axilas; e Assim, marca de detergente em pó, nos ombros.

"Este investimento faz parte de uma série de iniciativas previstas para o biênio 2010-2011 para a Neo Química Genéricos, que já investia no futebol, patrocinando o Goiás", afirmou Claudio Bergamo, CEO da Hypermarcas. "Além disso, mantivemos o investimento nas marcas Bozzano e Avanço e introduzimos a marca de detergente em pó Assim", completou.

Em 2009, a Batavo estampou sua marca na parte nobre do uniforme do Corinthians. A empresa, porém, não exerceu o direito de preferência para renovar o contrato com o clube e já acertou acordo com o Flamengo, que receberá R$ 25 milhões em 2010.

O Corinthians e a Hypermarcas não revelaram o valor do novo acordo. A pretensão da diretoria do clube paulista era receber R$ 50 milhões dos patrocinadores de sua camisa. O calção é a única parte do uniforme que ainda não tem o patrocinador definido para 2010. O Grupo Sílvio Santos é o favorito para fechar um acordo com a diretoria do clube paulista.