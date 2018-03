Corinthians ferve e Gaviões exige reação A temperatura continua subindo no Parque São Jorge. A desclassificação para a próxima fase do Campeonato Paulista e a ameaça de rebaixamento podem transformar o clube num verdadeiro caldeirão. A torcida organizada Gaviões da Fiel promete comparecer aos treinamentos para exigir uma reação imediata da equipe. Em meio a tudo isso, o vice-presidente de esportes terrestres, Andrés Sanches, colocou o seu cargo à disposição do presidente Alberto Dualib, que deve aceitar a demissão. Apesar do clima tenso, o técnico Oswaldo de Oliveira deu folga ao elenco nesta segunda-feira. A programação estava feita antes mesmo da derrota para o América, em São José do Rio Preto. Na visão do treinador, o dia livre será importante para que os jogadores reflitam sobre a situação e voltem ao trabalho decididos a assumir uma boa parcela da responsabilidade. Oswaldo não aceita ? e não vai carregar sozinho a culpa por um eventual desastre no domingo, contra a Portuguesa Santista. ?A situação é dramática mas o Corinthians vai se superar?, avisa o técnico. ?A hora exige calma. É preciso manter os pés no chão.? O treinador percebeu um forte abalo no emocional no grupo ainda em Rio Preto, já na volta ao vestiário do estádio Teixeirão. Os jogadores estavam assustados e abatidos, com medo do que pode acontecer em caso de um desastre. A desvalorização profissional é só uma das conseqüências. Em 97, quando o Corinthians quase caiu no Campeonato Brasileiro, o ônibus do clube foi emboscado na Rodovia dos Imigrantes por alguns integrantes da Gaviões. Rincón sentiu na própria carne o pânico daquela situação. Oswaldo teme que a insegurança atrapalhe ainda mais a equipe no jogo decisivo contra a Portuguesa Santista. Por isso mesmo ele já começou a trabalhar emocionalmente o grupo. Na volta dos jogadores ao vestiário, domingo, ele foi bem claro em sua mensagem: o momento exige união, força e equilíbrio. ?É preciso acreditar que vamos nos salvar. O Corinthians só depende de si. Basta vencer a Portuguesa Santista?, disse. Oswaldo, porém, não sabe como vai armar a equipe para o jogo decisivo. A maior esperança é a volta do meia Rodrigo, que voltou aos treinamentos na semana passada, após se recuperar de um estiramento na coxa direita que o afastou da equipe por três semanas. Além de bom jogador, o meia é um sujeito articulado, com um nível intelectual acima da média. É um dos poucos que saberiam administrar a pressão externa. ?Conto com ele mas antes preciso saber quais são as suas condições físicas?, lembra Oswaldo. ?Se estiver bem, ele joga. Mas se não estiver pronto, não posso escalá-lo num jogo de tamanha importância. De qualquer forma, temos a semana inteira pela frente.? Se Rodrigo pode reforçar o time, Rincón pode desfalcá-lo. O jogador saiu de campo com o pé direito bastante dolorido e foi até substituído por isso. Oswaldo de Oliveira ainda não sabe se o trauma pode tirar o seu capitão do jogo de domingo. Nesta terça-feira, na reapresentação do elenco, às 9 horas, no Parque São Jorge, o colombiano deve ser reavaliado pelos médicos.